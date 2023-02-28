الهلال: الإصابة تغيب "ماريغا" 3 أسابيع.. والفريق يفتح ملف الوحدة "دورياً"

ميدانياً أستأنف الأزرق مساء اليوم الثلاثاء تدريباته في مقر النادي، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني" دياز" راحة عن التدريبات يوم أمس بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022م.