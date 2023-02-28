الهلال: الإصابة تغيب "ماريغا" 3 أسابيع.. والفريق يفتح ملف الوحدة "دورياً"

أعلن نادي الهلال غياب مهاجم الفريق الكروي الأول المالي موسى ماريغا عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة .
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أوضحت الفحوصات تعرض اللاعب موسى ماريغا لإصابة في العضلة الخلفية، سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع".
ميدانياً أستأنف الأزرق مساء اليوم الثلاثاء تدريباته في مقر النادي، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني" دياز" راحة عن التدريبات يوم أمس بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022م.
بدأ المران بالجري وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم فرض الجهاز الفني عدداً من التدريبات التكتيكية، قبل أن يختتم المدرب رامون دياز المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
وسيواجه الهلال رابع ترتيب دوري روشن للمحترفين بـ32 نقطة نظيره الوحدة صاحب المركز الثالث عشر بـ19نقطة الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.