"العمرو" يحقق برونزية المبارزة الآسيوية

وكان العمرو قد فاز على الكوري جيون كيم بنتيجة 15/14 في دور الـ 16، وتخطى الكازاخستاني قوانيش اريقاشبي بنتيجة 15/12 في دور الـ 8، قبل أن يخسر من الكوري هاينو هوانق في دور الأربعة.