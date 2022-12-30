الاتحاد القطري لكرة القدم ينهي خدمات المدرب الإسباني فيليكس سانشيز

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم والإسباني فيليكس سانشيز معاً، أن يكون هذا هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة، وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعد انتهاء عقده في 31 ديسمبر الجاري.