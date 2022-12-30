رياضة
الاتحاد القطري لكرة القدم ينهي خدمات المدرب الإسباني فيليكس سانشيز
أكد أن هوية المدرب الجديد سيتم تحديدها لاحقاً
قرر الاتحاد القطري لكرة القدم والإسباني فيليكس سانشيز معاً، أن يكون هذا هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة، وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعد انتهاء عقده في 31 ديسمبر الجاري.
ويعتبر الإسباني فيليكس سانشيز أحد أنجح المدربين الذين أشرفوا على كرة القدم القطرية، وقاد المنتخب القطري الأول للتتويج ببطولة كأس أمم آسيا في نسختها الأخيرة بأبوظبي عام 2019.
وأوضح الاتحاد القطري لكرة القدم أن مستقبل المدرب القادم لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة، سيتم تحديده في وقت لاحق.