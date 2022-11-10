ليس أوروبيًّا.. عملية محاكاةٍ تكشف هوية المنتخب الفائز بمونديال قطر 2022

والمثير للانتباه، أن شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية ذكرت أن الطريقة التي استُخدمت هذه المرة في اللعبة، هي نفسها التي استُخدمت قبلُ في نسخ 2010 و2014 و2018 وتوقعت الفائز بشكل صحيح.