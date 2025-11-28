للفئات السنية.. فرسان "الأخضر" يتألقون في الدوحة ويتوجون بالفضة والبرونز

قدّم فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز، من فئات الأشبال والناشئين والشباب، مستويات مميزة خلال مشاركتهم في نهائي بطولة الاتحاد الدولي للفروسية (المجموعة السابعة) بالعاصمة القطرية الدوحة، التي شهدت مشاركة 120 فارسًا وفارسة من 11 دولة.