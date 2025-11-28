للفئات السنية.. فرسان "الأخضر" يتألقون في الدوحة ويتوجون بالفضة والبرونز

قدّم فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز، من فئات الأشبال والناشئين والشباب، مستويات مميزة خلال مشاركتهم في نهائي بطولة الاتحاد الدولي للفروسية (المجموعة السابعة) بالعاصمة القطرية الدوحة، التي شهدت مشاركة 120 فارسًا وفارسة من 11 دولة.
وتمكن منتخب الأشبال من تحقيق الميدالية الفضية للفرق، ومثّله في المنافسات كل من: سعود آل هادي، عبدالله غزاوي، الجوهرة المطيري، وفواز الحكير.
وفي فئة الناشئين، حصد فرسان الأخضر الميدالية البرونزية للفرق، ومثّلهم: حسن آل هادي، مهند دخيل الله، عبدالعزيز قحل، وراشد البرية.
كما اختتم منتخب الشباب منافسات الفرق بحصده الميدالية البرونزية، ومثّله كل من: عبدالرحمن الغامدي، عبدالزيز العيد، الفيصل القاروت، وعبدالرحمن قحل.
وتؤكد هذه النتائج امتلاك الفئات السنية السعودية مواهب واعدة في رياضة الفروسية، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.
وتُختتم منافسات البطولة اليوم السبت بنهائي الفردي لجميع الفئات المشاركة: الأشبال والناشئين والشباب.