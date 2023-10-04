"النصر" يستهدف التعاقد مع لاعب ريال مدريد "ناتشو فرنانديز" يناير المقبل

وانضم ناتشو البالغ من العمر 33 عامًا الذي يجيد اللعب في مركز الدفاع لريال مدريد الإسباني، في سبتمبر 2012، كما شارك المنتخب الإسباني في الفترة من 2013 وحتى 2018.