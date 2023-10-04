"النصر" يستهدف التعاقد مع لاعب ريال مدريد "ناتشو فرنانديز" يناير المقبل

يستهدف نادي النصر التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني ناتشو فرنانديز خلال الموسم المقبل.
وكتب الصحفي التركي "أكرم كونور" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن من الممكن أن يتعاقد النصر مع قائد ريال مدريد الإسباني ناتشو فرنانديز في يناير القادم.
وانضم ناتشو البالغ من العمر 33 عامًا الذي يجيد اللعب في مركز الدفاع لريال مدريد الإسباني، في سبتمبر 2012، كما شارك المنتخب الإسباني في الفترة من 2013 وحتى 2018.
وحصد اللاعبُ الدوري الإسباني مع ريال مدريد 4 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا في 2013، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.
ويحتل النصر حاليًا المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.