بعد نتائج "خيسوس" الجيدة مع الهلال.. "غاليتي": الإدارة تصرف النظر عن محاولة التعاقد مع "جوزيه مورينيو"

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن اتخاذ مسؤولي الهلال قرارًا بصرف النظر عن محاولة التعاقد مع البرتغالي "جوزيه مورينيو"، مدرب نادي روما الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الصحفي بحسابه الشخصى عبر منصة 'إكس"، بأن إدارة الهلال اتّخذت هذا القرار ثقةً في المدرب الحالي "خورخي جيسوس"، وذلك بفضل النتائج الجيدة التي تتزايد، ورغبة من مسؤولي الفريق بالاستمرار معه.
وشدّد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت"، على أن العرض الوحيد الموجود حاليًّا على طاولة مورينيو هو عرض الأهلي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن كبار أندية دوري روشن تتنافس للتعاقد مع المدرب البرتغالي، وأن الأندية السعودية تستهدف تقديم عرض ضخم لإقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي.
ويتولّى "جوزيه مورينيو" صاحب الـ60 عامًا، حاليًّا؛ تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب عدة فرق مختلفة؛ مثل: بنفيكا، بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير.