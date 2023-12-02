بعد نتائج "خيسوس" الجيدة مع الهلال.. "غاليتي": الإدارة تصرف النظر عن محاولة التعاقد مع "جوزيه مورينيو"

ويتولّى "جوزيه مورينيو" صاحب الـ60 عامًا، حاليًّا؛ تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب عدة فرق مختلفة؛ مثل: بنفيكا، بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير.