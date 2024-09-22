بالفيديو.. "دوبوا" يصعق "جوشوا" بالضربة القاضية ويحتفظ بلقب الوزن الثقيل وسط حضور قياسي

وقال دوبوا بعد أن حقق أكبر فوز في مسيرته: "ليس لديّ سوى بضع كلمات لأقولها.. أنا مصارع، ومحارب حتى النهاية. أريد الوصول إلى أعلى مستوى في هذه اللعبة والوصول إلى أقصى إمكاناتي".