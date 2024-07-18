الرياض تستضيف المجموعة "A" من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات

من جانبها قالت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمياء بن بهيان، إن هذه الاستضافة تمثل خطوة كبيرة لكرة قدم السيدات في المملكة، مؤكدةً أن النجاحات المتتالية في استضافة العديد من الأحداث الكروية للسيدات خلال الفترة الماضية ساهم في بناء الثقة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وكافة الاتحادات الإقليمية والقارية والعالمية.