وزارة الرياضة تطلق مؤتمراً صحفياً.. يقام بشكل دوري يستعرض كافة القضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي

وسيشهد يوم غدٍ الأربعاء ، إقامة المؤتمر الصحفي الأول بهذا الخصوص، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.