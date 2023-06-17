نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023

وتشارك السعودية بوفد يضم 85 لاعبًا ولاعبة في 15 رياضة، هي (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، الكرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، ألعاب القوى، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة والسباحة).