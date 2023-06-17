نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حضر الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أمس السبت حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، وذلك في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.
وشهد الحفل بجانب وزير الرياضة الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبدالعزيز با عشن، ورئيس الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها الجفالي.
وأعلن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية افتتاح الدورة، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين؛ لينطلق الحفل بمسيرة الدول المشاركة، ومن ضمنها السعودية، إضافة إلى فقرات استعراضية، ثم كلمة رئيس الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور تيموثى شرايفر.
وتشارك السعودية بوفد يضم 85 لاعبًا ولاعبة في 15 رياضة، هي (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، الكرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، ألعاب القوى، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة والسباحة).
وبهذه المناسبة رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من اهتمام ودعم كبيرَيْن للقطاع الرياضي بالسعودية؛ الأمر الذي أسهم في التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية، وحضورها الدائم في مختلف البطولات، وتحقيق المنتخبات السعودية الإنجازات في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية.
وأكد "الفيصل" أن هذا الاهتمام والدعم وتكاتف الجهود أدى إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي إلى 48% من إجمالي السكان الممارسين للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع مقارنة بما كانت عليه في عام 2019؛ إذ كانت 19%.
وقال: "ارتفعت أيضًا نسبة الممارسين للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة من السكان من 20% في عام 2019 إلى 29% في عام 2021 مما يعكس الوعي بأهمية ممارسة الرياضة لدى شرائح المجتمع كافة، وذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق إحدى ركائز رؤية السعودية 2030 بالوصول إلى مجتمع حيوي، يركز على أهمية الرياضة، ويمارسها بانتظام".
وتمنى "الفيصل" التوفيق للاعبي المنتخبات السعودية المشاركين في الدورة، وتقديم مستويات مميزة، تعكس التطور والاهتمام الكبيرَيْن للرياضة السعودية من القيادة الحكيمة نحو مواصلة حصد الإنجازات الرياضية لهذه الفئة الغالية على الجميع.
يُذكر أن دورة الألعاب العالمية ستستمر حتى الـ(25) من شهر يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 190 دولة في (26) لعبة أولمبية مختلفة.