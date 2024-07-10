ضمك يعلن رحيل حارسه الجزائري مصطفى زغبة

أعلنت إدارة نادي ضمك رحيل حارس الفريق الكروي الأول الجزائري مصطفى زغبة، لعدم اتفاق الطرفين على بنود العقد الجديد.
وفتحت إدارة النادي خط مفاوضات مباشرة مع بعض وكلاء أعمال حراس دوليين أجانب، للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي ستنطلق الخميس بعد المقبل، على أن يلتحق بالمعسكر الخارجي للفريق، والمنتظر أن ينظم في سلوفينا ابتداء من 17 يوليو الجاري حتى السابع من أغسطس المقبل.
الجدير ذكره، أن إدارة ضمك تعاقدت مع الحارس الجزائري في يناير 2020 قادماً من نادي الوحدة السعودي، ومنذ انضمامه شارك مع الفريق في 114 مباراة.
وكانت إدارة نادي ضمك ودعت الكرواتي دوماجوج أنتوليتش بعد أن أمضى ثلاثة مواسم ونصف الموسم مع الفريق، الذي احتل المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة.