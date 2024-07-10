ضمك يعلن رحيل حارسه الجزائري مصطفى زغبة

وفتحت إدارة النادي خط مفاوضات مباشرة مع بعض وكلاء أعمال حراس دوليين أجانب، للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي ستنطلق الخميس بعد المقبل، على أن يلتحق بالمعسكر الخارجي للفريق، والمنتظر أن ينظم في سلوفينا ابتداء من 17 يوليو الجاري حتى السابع من أغسطس المقبل.