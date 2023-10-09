في تصفيات كأس آسيا.. أخضر الصالات يمطر شباك ماكاو بتسعة أهداف

ودخل لاعبو أخضر الصالات المباراة برغبة الفوز والمحافظة على حظوظهم في التأهل، وتمكنوا من تسجيل سبعة أهداف دون مقابل في الشوط الأول تناوب على تسجيلها كل من فارس القحطاني (أربعة أهداف) وعبدالله العقيلي وصالح القرني وفهد الجهني، وفي الشوط الثاني سيطر لاعبو الأخضر على مجرياته، وتمكنوا من تسجيل هدفين سجلت عن طريق عبدالإله العتيبي وعبدالله العقيلي.