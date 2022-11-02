الأخضر الأولمبي يواصل إعداده لغرب آسيا.. و"الشهري" يؤكد: مشاركتنا ضمن خطة باريس

من جانب آخر، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً سعد الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء لمدربي المنتخبات المشاركة في كأس اتحاد غرب آسيا، أن مشاركة "الأخضر" في البطولة تأتي ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت منذ المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية بتركيا، مشيراً إلى أن الهدف هو التأهل لأولمبياد باريس 2024 مع المحافظة على اللقب الآسيوي.