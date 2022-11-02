الأخضر الأولمبي يواصل إعداده لغرب آسيا.. و"الشهري" يؤكد: مشاركتنا ضمن خطة باريس

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته في جدة، استعداداً لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2022.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
من جانب آخر، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً سعد الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء لمدربي المنتخبات المشاركة في كأس اتحاد غرب آسيا، أن مشاركة "الأخضر" في البطولة تأتي ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت منذ المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية بتركيا، مشيراً إلى أن الهدف هو التأهل لأولمبياد باريس 2024 مع المحافظة على اللقب الآسيوي.
وأضاف الشهري: "نتمنى أن تتحقق الفائدة الفنية والأهداف لنا ولجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، والذين نرحب بهم في بلدهم الثاني، ونتطلع أن تكون المباريات بقيمة فنية عالية".
يُذكر أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2022 وضعت الأخضر في المجموعة "الثانية" وإلى جانبه منتخبا البحرين وسوريا، في البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر الجاري في جدة.