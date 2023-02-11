ضمن فعاليات مهرجان الدرعية.. اختتام الأنشطة الرياضية الاستعراضية في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية

وجذبت الفعاليّات والأنشطة المصاحبة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية الجمهور بمختلف الفئات، حيث اشتملت على عددٍ من الأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارب المتنوعة، والموسيقى الحية "الدي جي"، والفعاليّات الرياضية والعروض الحرية، مع تخصيص مساحة لعشاق الرياضات الاستعراضية لممارسة هوايتهم، إضافة إلى استمتاع الزوار بالعروض التوضيحية، وورش العمل الشيقة، والعروض الخاصة التي قدمها نخبة من الرياضيين المحترفين حول العالم، إلى جانب المسابقات، ولقاء اللاعبين، ووجود مجموعة من المطاعم والمحال التجارية.