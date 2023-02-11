ضمن فعاليات مهرجان الدرعية.. اختتام الأنشطة الرياضية الاستعراضية في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية

اختتمت اليوم الأنشطة الرياضية الاستعراضية ضمن فعاليّات بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023، والتي بدأت أمس في مركز النخبة الرياضي في الدرعية، ضمن فعاليات مهرجان الدرعية التابع لموسم الدرعية في نسخته الثانية.
وتنطلق الجولة الافتتاحية من البطولة الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أيام، حيث تُقام فعاليّاتها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
وشهد اليوم الثاني توافد عدد كبير من العائلات برفقة أطفالهم، والجمهور من عشاق الرياضات الحضرية؛ للاستمتاع بالأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالميًا في رياضات عدة؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولاً إلى الباركور، حيث يتم تعليمهم الأساسيات وممارسة هذه الرياضات، من خلال تنمية مواهبهم وتمكينهم من الاحتكاك بالخبرات العالمية.
وجذبت الفعاليّات والأنشطة المصاحبة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية الجمهور بمختلف الفئات، حيث اشتملت على عددٍ من الأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارب المتنوعة، والموسيقى الحية "الدي جي"، والفعاليّات الرياضية والعروض الحرية، مع تخصيص مساحة لعشاق الرياضات الاستعراضية لممارسة هوايتهم، إضافة إلى استمتاع الزوار بالعروض التوضيحية، وورش العمل الشيقة، والعروض الخاصة التي قدمها نخبة من الرياضيين المحترفين حول العالم، إلى جانب المسابقات، ولقاء اللاعبين، ووجود مجموعة من المطاعم والمحال التجارية.
وتنطلق فعاليّات كأس العالم للدراجات الاستعراضية الأربعاء 15 فبراير بتمرينات للمجموعات المشاركة استعراضية من أداء النجم العالمي كيني بيليه، على أن تُقام تصفيات البطولة للسيدات والرجال الخميس المقبل، فيما ستبدأ الجمعة المقبل جولات التأهل للمبتدئين والهواة، وجولات الإحماء والتأهل للنصف نهائي للسيدات والرجال، إلى جانب عروض كيني بيليه.
ومن المقرر أن تختم منافسات البطولة السبت 18 فبراير بإقامة جولات الإحماء للمبتدئين والنهائي للهواة والسيدات والرجال، وكذلك جولات النهائي للمبتدئين والهواة والسيدات والرجال.