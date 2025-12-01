الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في بداية مشواره بكأس العرب

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة نظيره العُماني، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما مساء غدٍ الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على ملاعب QWSC، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي إيرڤي رينارد، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم مران في مربعات تكتيكية، تلاه تطبيقات فنية، واختُتم التدريب بمناورة على نصف مساحة الملعب.
يُذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب، عُمان، وجزر القمر.