الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في بداية مشواره بكأس العرب

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة نظيره العُماني، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما مساء غدٍ الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.