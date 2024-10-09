طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر مواجهة الأخضر واليابان .. والأسعار تبدأ من 10 ريالات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام اليابان ضمن الجولة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي عبر منصة "إكس": "طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر مباراة الأخضر أمام اليابان.. موعدنا غدًا بالجوهرة و#كلنا_مع_الأخضر".
وتتوفر تذاكر مواجهة الأخضر أمام اليابان عبر منصة webbook.com المتخصصة في بيع تذاكر الفعاليات، بأسعار تبدأ من 10 ريالات.
ويواجه الأخضر نظيره الياباني يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.