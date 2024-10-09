طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر مواجهة الأخضر واليابان .. والأسعار تبدأ من 10 ريالات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام اليابان ضمن الجولة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.