انطلاق منافسات "فورمولا 1 للزوارق السريعة" بجدة وسط حضور جماهيري لافت

انطلقت، اليوم، على واجهة أبحر الشمالية في جدة، فعاليات اليوم الأول من جائزة جدة الكبرى 2025، ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة (F1H2O)، وذلك وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، وترقّب لانطلاق واحدة من أقوى جولات البطولة العالمية، التي تُقام ضمن فعاليات موسم جدة.
وشهدت الحلبة البحرية حركة مكثّفة منذ ساعات الصباح الأولى مع انطلاق البرنامج الرسمي لليوم الافتتاحي، والذي خُصّص بالكامل للتجارب الفنية والأداء، استعدادًا للتصفيات التأهيلية وتجارب الزوارق وسباقي السرعة (1 و2).
وبدأت الفعاليات عند الساعة العاشرة صباحًا بالتجارب الحرة الأولى، بمشاركة 20 زورقًا اختبرت توازن الأداء وضبط إعدادات المحركات، وسط أداء تقني مميز أظهر جاهزية الفرق ومهارة السائقين على الحلبة البحرية ذات المسار المحسوب بدقة.
وفي الظهيرة، أُجريت تجربة قارب F1H2O ثنائي المقاعد، التي مكّنت الفرق الفنية من إجراء اختبارات فنية واستعراض قدرات القارب، ضمن التجهيزات المعتمدة في البطولة، وتُعد مرحلة أساسية لقياس الأداء والسلامة.
أما الفترة المسائية، فشهدت انطلاق الحصتين الثانية والثالثة من التجارب الحرة، حيث أتيحت للفرق العشرة فرص كاملة لاختبار السرعة والثبات في ظروف بحرية متغيرة، شملت تدريبات على الانطلاق والمناورات الحادة، ومحاكاة لسيناريوهات السباق الرسمي، وسط متابعة دقيقة من لجان التنظيم.
وتُقام البطولة على الواجهة البحرية التي جُهزت ببنية تحتية متكاملة وفق معايير الاتحاد الدولي لسباقات الزوارق السريعة، وتضم مناطق للفرق، ومنصات للجمهور، ومرافق تشغيلية متكاملة، في موقع يمنح الحلبة واحدة من أجمل الإطلالات على ساحل البحر الأحمر.
وتؤكد استضافة جدة لهذه البطولة العالمية مكانتها المتصاعدة على خارطة الرياضات البحرية الدولية، وتعكس دور المملكة المتنامي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بما يُسهم في تنشيط القطاع السياحي، وتعزيز تجربة الزوار والمشاركين.