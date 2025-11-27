انطلاق منافسات "فورمولا 1 للزوارق السريعة" بجدة وسط حضور جماهيري لافت

انطلقت، اليوم، على واجهة أبحر الشمالية في جدة، فعاليات اليوم الأول من جائزة جدة الكبرى 2025، ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة (F1H2O)، وذلك وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، وترقّب لانطلاق واحدة من أقوى جولات البطولة العالمية، التي تُقام ضمن فعاليات موسم جدة.