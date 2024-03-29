الرائد يقسو على الأخدود بثلاثية
واصل فريق الرائد نتائجه الإيجابية بعدما عاد بفوز كبير من خارج قواعده بتغلُّبه على مضيفه الأخدود (3-1) مساء أمس الجمعة على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول الرياضية بمدينة نجران، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
بادر الضيوف بافتتاح التسجيل مبكرًا عبر النجم المغربي كريم البركاوي بعد مرور 15 دقيقة على البداية، وتمكن فريق الأخدود من تعديل النتيجة بعد خمس دقائق فقط عن طريق أندريه بوركا، لكن المغربي محمد فوزير تقدم من جديد لمصلحة الرائد في الدقيقة الـ31، وعزز المهاجم خوليو تفاريس من تقدم الضيوف بإحراز الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني في الدقيقة الـ56.
وبهذا الفوز الكبير فك الرائد الارتباط مع ضيفه الأخدود في جدول الترتيب، ورفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما بقي الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.