الرائد يقسو على الأخدود بثلاثية

بادر الضيوف بافتتاح التسجيل مبكرًا عبر النجم المغربي كريم البركاوي بعد مرور 15 دقيقة على البداية، وتمكن فريق الأخدود من تعديل النتيجة بعد خمس دقائق فقط عن طريق أندريه بوركا، لكن المغربي محمد فوزير تقدم من جديد لمصلحة الرائد في الدقيقة الـ31، وعزز المهاجم خوليو تفاريس من تقدم الضيوف بإحراز الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني في الدقيقة الـ56.