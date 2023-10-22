دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023": الأخضر يرفع رصيده إلى 16 ميدالية

رفعت السعودية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب القتالية "الرياض 2023" المقامة في قاعة أرينا بجامعة الملك سعود، إلى 16 ميدالية، بعد أن حققت اليوم 4 ميداليات في منافسات الووشو، حيث نالت سارة عبدالجواد الميدالية الفضية في وزن 60 كجم، وأحرزت زميلتها سمية منشي برونزية وزن 52 كجم، وحققت زينب الغامدي برونزية وزن 70 كجم، فيما نال أمان الجيزاني برونزية وزن 56 كجم رجال.
وفي بقية المنافسات أحرز النيبالي بيجاي سينجالي ذهبية منافسات التشانكوان في الووشو للرجال، وفاز الصيني تشاو هوا وو بذهبية منافسات الجاشو والشونشو، كما أحرز لاعب تايبيه مين تشانغ ليو ذهبية منافسات النانكوان، وأحرز الكوري هيونجي أن ذهبية منافسات التايجكوان، وحصدت الصينية تشيوان وانغ ذهبية منافسات التشانكوان للسيدات، وأحرزت اللاعبة ماكاو وي لي ذهبية الجاشو والشونشو، والماليزية مين تشيونغ تان ذهبية النانكوان، والصينية شوتنغ هو ذهبية منافسات التايجكوان.
انتزع المصري سيف الدين محسن الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الدورة، في منافسات وزن 65 كجم للوشو، وأحرز الصيني هايدونغ جيانج ذهبية وزن 56 كجم، وحصد الصيني تشاويانج لي ذهبية وزن 70 كجم، والمغربي سعد بوجيكا ذهبية وزن 75 كجم، والإيراني محمد رضا ريجي ذهبية وزن 85 كجم. وفي منافسات السيدات، أحرزت الصينية شياوي وو ذهبية وزن 60 كجم، وأحرزت الإيرانية شاهربانو منصوريان ذهبية وزن 70 كجم، وحصدت الصينية يوياو لي ذهبية وزن 52 كجم.
اختتمت اليوم منافسات السومو، وأسفرت النتائج عن فوز الأوكراني سفياتوسلاف سيميكراس بالميدالية الذهبية للوزن الخفيف، وأحرز مواطنه فازا دايوري ذهبية الوزن المتوسط، فيما أحرز الجورجي لاشا جيلادزي ذهبية الوزن الثقيل. وفي منافسات السيدات، حسمت الأوكرانية أولينا نيكيتنيسكا ذهبية الوزن الخفيف، وأحرزت مواطنتها كارينا كوليسنيك ذهبية الوزن المتوسط، ومواطنتها الأخرى إيفانا بيريزوفيسكا ذهبية الوزن الثقيل، وأسفرت نتائج الوزن المفتوح عن فوز الأوكرانية سيفيتلانا بالميدالية الذهبية للسيدات، والياباني هاياتو مياو بذهبية الرجال.
تنطلق غدًا الاثنين منافسات الجودو والمصارعة، وستبدأ أولى مواجهات الجودو الساعة 12 ظهرًا بالمباريات التمهيدية لمسابقات الفرق المختلطة قبل التصفيات النهائية على مدار اليوم، بمشاركة 84 لاعبًا ولاعبة منهم 6 سعوديين، حيث سيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 14 منتخبًا ويضم كل فريق 3 لاعبين و3 لاعبات، وتشارك في المنافسات مجموعة من أقوى المنتخبات في الجودو مثل اليابان وفرنسا وألمانيا.
فيما تبدأ المصارعة منافساتها على مدى 4 أيام، حيث تُقام منافسات الجرابلنج، بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة، منهم لاعبان سعوديان، وستنطلق المنافسة على 10 أوزان هي 66 كجم و71 كجم و84 كجم و92 كجم و100 كجم للرجال، وأوزان 53 كجم، و58 كجم، و64 كجم، و71 كجم و90 كجم للسيدات.
لفت المصري رامي الجزار الأنظار في دورة الألعاب القتالية وتحديدًا رياضة السومو لضخامته، ويعد الجزار لاعبًا دوليًا سابقًا ومدربًا وحكمًا دوليًا في الاتحاد الدولي للسومو، وأكد الجزار أنه يمارس رياضة السومو منذ عام 2006 وشارك مع المنتخب المصري في العديد من البطولات، ومن ثم غادر إلى أمريكا ليحقق 6 بطولات ويدرب المنتخب الأمريكي، واعتبر تنظيم السعودية للدورة يُسهم في نشر لعبة السومو في المملكة بشكل أكبر. وقال: رياضة السومو تاريخيًا موجودة في المملكة والخليج منذ أعوام طويلة، فهناك لعبة شعبية اسمها "المطارحة" وهي من الألعاب الشعبية في الخليج وهي شبيهة تمامًا للسومو، مشيرًا إلى أن المشاركة في الدورة من نخبة اللاعبين على مستوى العالم.
كشف تشيوبينغ تشانغ، الأمين العام للاتحاد الدولي للووشو، عن هدفهم الرئيسي في اللعبة بأن تكون رياضة أولمبية وأكثر شعبية في المستقبل، وقال تشيوبينغ: جميع الرياضيين والحكام والمسؤولين الفنيين المشاركين في لعبة الووشو سعيدون بما شاهدوه في الرياض من حسن التنظيم والاهتمام الكبير من قِبل اللجنة المنظمة والمسؤولين عن الدورة منذ لحظة وصولهم المملكة، فالمنشآت والمرافق والمنافسات كانت أكثر من رائعة.
وأضاف"استمتعنا بمنافسات قوية في الووشو خلال يومين، وقدم الجميع أداءً راقيًا من نخبة لاعبي الووشو في العالم"، مشيدًا بالاهتمام الكبير من المسؤولين في المملكة بالرياضات المختلفة والجديدة، والاستضافات العالمية وجلب نجوم العالم في هذه الألعاب.
جذبت لعبة الووشو (كونغ فو) البطل سيف الدين محسن الذي حقق الميدالية الذهبية، مساء اليوم لوزن 65 كجم بعد أن مارس 4 ألعاب وهي المصارعة الرومانية والملاكمة والجودو والسامبو واختار الووشو الذي كان أخوه الأكبر لاعبًا للووشو، وأكد البطل سيف الدين أنه كاد يترك لعبة الووشو إلا أن دعم والديه وتشجيعهما له في الاستمرار جعله يعود بحماس أكثر ليحقق الإنجازات مع فريقه في نادي 23 يليو المصري ومنتخب بلاده، وأوضح سيف الدين أنه يعمل مدربًا أيضًا للعبة في النادي، ويدرس حاليًا في كلية التربية الرياضية بجمهورية مصر، وسبق لسيف الدين أن حقق العديد من البطولات على المستوى المحلي منها بطولة البحر المتوسط.