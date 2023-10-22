دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023": الأخضر يرفع رصيده إلى 16 ميدالية

لفت المصري رامي الجزار الأنظار في دورة الألعاب القتالية وتحديدًا رياضة السومو لضخامته، ويعد الجزار لاعبًا دوليًا سابقًا ومدربًا وحكمًا دوليًا في الاتحاد الدولي للسومو، وأكد الجزار أنه يمارس رياضة السومو منذ عام 2006 وشارك مع المنتخب المصري في العديد من البطولات، ومن ثم غادر إلى أمريكا ليحقق 6 بطولات ويدرب المنتخب الأمريكي، واعتبر تنظيم السعودية للدورة يُسهم في نشر لعبة السومو في المملكة بشكل أكبر. وقال: رياضة السومو تاريخيًا موجودة في المملكة والخليج منذ أعوام طويلة، فهناك لعبة شعبية اسمها "المطارحة" وهي من الألعاب الشعبية في الخليج وهي شبيهة تمامًا للسومو، مشيرًا إلى أن المشاركة في الدورة من نخبة اللاعبين على مستوى العالم.