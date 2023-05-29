ابن جلوي"يشهد حفل افتتاح تايكوندو العالم بحضور الرئيس الأذربيجاني اليوم"

شهد الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية حفل افتتاح بطولة العالم للتايكوندو 2023 التي تحتضن منافساتها العاصمة الأذربيجانية "باكو" بحضور رئيس الجمهورية إلهام حيدر أوغلو علييف ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشونغ شو ورئيس الاتحاد السعودي العميد شداد العمري بمشاركة أكثر من 144 دولة وتستمر على مدى ستة أيام. ويمثل أخضر التايكوندو في البطولة البطلة العالمية دنيا أبوطالب صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم الماضية التي أُقيمت في المكسيك لوزن 49 كجم واللاعب رياض الظافري وزن "54"، وفهد السميح وزن "58"، وزكريا غالي وزن "63"، وهشام الدوخي وزن "74"، وعلي المبروك وزن "80"، وأحمد المولد وزن "87".