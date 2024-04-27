دوري روشن: الأخدود يهرب من قاع الترتيب برباعية أبها

استعاد فريق الأخدود الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه أبها برباعية نظيفة مساء اليوم السبت، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمدينة نجران ضمن مباريات الجولة الـ29 من منافسات دوري روشن السعودي.
منح الدولي الجورجي سولومون كفيركفيليا التقدم للأخدود برأسية جميلة بعد أن ارتقى فوق الجميع؛ ليتابع عرضية الإسباني أليكس كويادو في الشباك، وذلك عند الدقيقة الـ40 من مجريات المباراة.
وضاعف أصحاب الضيافة تقدمهم بإضافة الهدف الثاني عن طريق ياسين الزبيدي، الذي تلقى تمريرة طولية من الحارس باولو فيتور، أخطأ دفاع أبها في التعامل معها؛ لتصل للزبيدي الذي واجه المرمى بعد أن راوغ الحارس؛ ليضع الكرة بكل ثقة داخل الشباك، وذلك بعد مرور دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني.
وعزز الكولومبي سيباستيان بيدروزا الغلة التهديفية لفريق الأخدود بإحرازه ثالث الأهداف مستغلاً تمريرة عرضية من النيجيري سافيور غودوين أمام المرمى، تابعها برأسه داخل الشباك عند الدقيقة الـ74.
واختتم عبدالعزيز هتيلة مهرجان الأهداف بإضافة الهدف الرابع من مجهود فردي مميز، تلاعب من خلاله بالحارس؛ ليواجه المرمى الخالي، ويسجل بكل براعة في الشباك، وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع.
وبهذه النتيجة رفع الأخدود رصيده إلى 27 نقطة؛ وضعته في المركز الخامس عشر، بينما تراجع أبها للمركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.