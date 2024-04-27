دوري روشن: الأخدود يهرب من قاع الترتيب برباعية أبها

وضاعف أصحاب الضيافة تقدمهم بإضافة الهدف الثاني عن طريق ياسين الزبيدي، الذي تلقى تمريرة طولية من الحارس باولو فيتور، أخطأ دفاع أبها في التعامل معها؛ لتصل للزبيدي الذي واجه المرمى بعد أن راوغ الحارس؛ ليضع الكرة بكل ثقة داخل الشباك، وذلك بعد مرور دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني.