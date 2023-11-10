"جيسوس" و"شاموسكا" يكشفان عن تشكيلة الهلال والتعاون

كشف البرتغاليُّ "جورجي جيسوس" المدير الفني لفريق الهلال، عن تشكيلة فريقه التي سيخوض بها قمةَ مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، أمام ضيفه التعاون، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.