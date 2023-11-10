"جيسوس" و"شاموسكا" يكشفان عن تشكيلة الهلال والتعاون

كشف البرتغاليُّ "جورجي جيسوس" المدير الفني لفريق الهلال، عن تشكيلة فريقه التي سيخوض بها قمةَ مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، أمام ضيفه التعاون، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
ويدخل "جيسوس" القمةَ بتشكيلة تفتقد إلى قائد الفريق "سلمان الفرج"، والصربي "سيرجي سافيتش"، والنجم البرازيلي "نيمار"؛ بسبب الإصابة.
وضمّت قائمةُ الهلال كلًّا من:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، ميتشائيل.
خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميتروفيتش.
وأعلن البرازيلي "شاموسكا" المدير الفني للتعاون، عن التشكيلة الأساسية للمباراة؛ وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
مايسون "حراسة المرمى"، عبدالملك العييري، جيريتو، عون السلولي، وليد الأحمد، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، أحمد باحسين، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو، وجواو بيدرو.
يشار إلى أن مباراة اليوم ستكون المواجهة رقم 27 بين الفريقين في تاريخ دوري المحترفين بمختلف مسمياته، منذ انطلاقته موسم 2002/ 2009.
وسبق أنْ تقابل الفريقان في 26 مباراة، فاز الهلال في 19، مقابل 3 انتصارات للتعاون، فيما حضر التعادل في 4 مناسبات.