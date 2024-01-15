رالي داكار السعودية 2024: السويدي "ماتياس إكستروم" سائق فريق "أودي" في الصدارة

تواصلت اليوم الاثنين منافسات المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية في نسخته الخامسة، والسادسة والأربعين في تاريخ الرالي، التي كانت من الدوادمي إلى حائل، ولمسافة 678 كلم، منها 458 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
في فئة السيارات نجح السويدي ماتياس إكستروم، سائق فريق "أودي"، في الحصول على المركز الأول، تلاه زميله الفرنسي بيتر هانسيل ثانيًا، بفارق دقيقتين و45 ثانية، فيما جاء الفرنسي غيرلان تشيشريت في المرتبة الثالثة، بفارق 3 دقائق و10 ثوانٍ.
وبذلك وسَّع الإسباني كارلوس ساينز الفارق الزمني في صدارة الترتيب العام مع منافسه الفرنسي سيباستيان لوب إلى 24 دقيقة و17 ثانية، الذي جاء ثانيًا، فيما استمر البرازيلي لوكاس مورايس في المركز الثالث بفارق ساعة و5 دقائق و13 ثانية.
وشهدت منافسات اليوم فقدان القطري ناصر العطية، سائق "برو درايف"، آمال الحفاظ على لقبه؛ وذلك بعد انسحابه من المرحلة الخاصة بعد تخطيه 62 كلم، إثر تعرُّض محرك سياراته لمشكلة ميكانيكية جديدة. وبإمكانه استئناف المشاركة غدًا؛ للحصول على نقاط للمشاركة في بطولة العالم للراليات الصحراوية.
وفي فئة الدراجات النارية حصد الأرجنتيني كيفين بينافيديس، دراج فريق "رد بل كيه تي إم"، أفضلية المرحلة، متفوقًا على شقيقه لوسيانو بينافيديس، دراج فريق "هوسكفارنا"، بفارق 31 ثانية فقط، فيما جاء خلفهما الفرنسي أدريان بيفرين، دراج "مونستر إنرجي هوندا"، بفارق دقيقة و27 ثانية.
ونجح الأمريكي ريكي برابك في الاستمرار في الصدارة العامة مبتعدًا بفارق 42 ثانية فقط عن البتسواني روس برانش، دراج فريق "هيرو"، فيما حافظ التشيلي إغناسيو كورنيخو على المركز الثالث بفارق 4 دقائق و21 ثانية.
الأرجنتيني مانويل أندوخار، دراج فريق "دراجون"، دوَّن اسمه في المركز الأول في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "الكوادز" متقدمًا بفارق 5 دقائق و6 ثوان عن الفرنسي أليكسندر جيرو، دراج فريق "ياماها ريسينغ"، فيما أكمل السلوفاكي يوراج فارجا، دراج فريق "فارجا"، عقد المراكز بحلوله ثالثًا بفارق 15 دقيقة و39 ثانية عن المتصدر.
وواصل أندوخار صدارته الترتيب العام، بفارق 11 دقيقة و26 ثانية عن الفرنسي جيرو، ويأتي خلفهما السلوفاكي فارجا بفارق ساعتين و43 دقيقة و25 ثانية.
وفي فئة المركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر" خطف السعودي صالح السيف، سائق فريق "دارك هورس"، الفوز في هذه المرحلة متقدمًا على الأمريكي ميتش غوتري، سائق فريق "تاوروس"، بواقع 3 دقائق و22 ثانية، فيما وصلت الإسبانية كريستينا غوتيريز، سائقة فريق "رد بل أوفروف جونيور، ثالثة بفارق 3 دقائق و49 ثانية.
وما زال الأمريكي غوتري متصدرًا الترتيب العام لهذه الفئة، بفارق 34 دقيقة و3 ثوان عن الإسبانية كريستينا غوتيريز، ثم التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو، سائق فريق "كان إم"، الذي حل في المرتبة الثالثة بفارق 42 دقيقة و51 ثانية.
البرتغالي جواو فيريرا، سائق فريق "كان إم"، استطاع تحقيق المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، بفارق 3 دقائق و43 ثانية عن الفرنسي كزافييه دي سولتريه؛ ليحكم الإسباني جيرارد فاريس، سائق فريق "كان إم"، قبضته على المركز الثالث، بفارق 7 دقائق و7 ثوان.
وفي الترتيب العام حافظ الفرنسي كزافييه على الترتيب، بفارق 7 دقائق و41 ثانية عن البرتغالي جواو فيريرا، كما استقرت الأمريكية سارة برايس على المركز الثالث، بفارق 12 دقيقة و32 ثانية.
وفي فئة الشاحنات سجل الهولندي ميتشل فان دن برينك، سائق فريق "يورول رالي سبورت"، الزمن الأسرع في هذه المرحلة، يليه التشيكي مارتن ماسيك، سائق فريق "إم إم تكنولوجي"، بفارق دقيقة و18 ثانية، تلاهما التشيكي أليس لوبرايس، سائق فريق "إنستافوركس لورايس"، بفارق 13 دقيقة و45 ثانية.
وعلى صعيد الترتيب العام استمر التشيكي مارتن ماسيك في صدارة الترتيب العام، بفارق ساعة و49 دقيقة و20 ثانية عن الهولندي ميتشل فان دن برينك، فيما تراجع لوبرايس إلى المرتبة الثالثة، بفارق ساعة و51 دقيقة و37 ثانية عن المتصدر.
وتنطلق غدًا المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2024م، التي ستكون من حائل إلى العلا، بمسافة تبلغ 639 كلم، منها 417 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.