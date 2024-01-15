رالي داكار السعودية 2024: السويدي "ماتياس إكستروم" سائق فريق "أودي" في الصدارة

تواصلت اليوم الاثنين منافسات المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية في نسخته الخامسة، والسادسة والأربعين في تاريخ الرالي، التي كانت من الدوادمي إلى حائل، ولمسافة 678 كلم، منها 458 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.