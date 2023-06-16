محافظ جدة يتوِّج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب لكرة الصالات

وكانت مدينة جدة قد احتضنت البطولة خلال الفترة من 6-16 يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات (المغرب، مصر، ليبيا، العراق، الكويت، لبنان، الجزائر، فلسطين، موريتانيا، جزر القمر وطاجيكستان)، إضافة إلى منتخبنا الوطني، بتنظيم الاتحاد السعودي لكرة القدم.