تشيلسي ينظم أول إفطار جماعي للمسلمين في ملعب "ستامفورد بريدج"

نظم نادي تشيلسي، أمس الأحد، بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية، أول إفطار جماعي للمسلمين على ملعب "ستامفورد بريدج"، بحضور المئات من المسلمين للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وذلك في احتفال مشروع الخيمة الرمضانية بالذكرى العاشرة لتأسيسه.