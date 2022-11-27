مهاجم المغرب عبدالرزاق حمدالله: شكراً لجماهيرنا وللأشقاء العرب.. وهدفنا الفوز في مباراتنا القادمة

قال مهاجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم عبدالرزاق حمدالله إن منتخب بلاده استحق الفوز على نظيره بلجيكا؛ عطفاً على المستوى الفني الإيجابي الكبير الذي قدمه عناصر منتخب بلاده.
وكان "أسود الأطلسي" قد حققوا فوزاً ثميناً على نظيرهم بلجيكا 2/ 0، مساء اليوم الأحد، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لحساب المجموعة السادسة، وقفزوا لقمة المجموعة برصيد 4 نقاط.
وأضاف "حمدالله": انتصرنا بفضل من الله، ثم بدعم جماهيرنا الوفية المغربية والأشقاء العرب، وسنلعب مباراتنا القادمة للفوز إن شاء الله أمام كندا، من أجل التأهل لدور الـ16 من المونديال ونحن في القمة؛ لأننا مجموعة واحدة من جهاز إداري وفني ولاعبين، وطموحنا أكبر".