مهاجم المغرب عبدالرزاق حمدالله: شكراً لجماهيرنا وللأشقاء العرب.. وهدفنا الفوز في مباراتنا القادمة

وكان "أسود الأطلسي" قد حققوا فوزاً ثميناً على نظيرهم بلجيكا 2/ 0، مساء اليوم الأحد، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لحساب المجموعة السادسة، وقفزوا لقمة المجموعة برصيد 4 نقاط.