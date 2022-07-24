الأخضر الشاب لكرة اليد ينهي مشاركته الآسيوية بالمركز الرابع

وكان الأخضر قد بدأ مشواره في منافسات البطولة التي أقيمت في العاصمة البحرينية "المنامة" بالفوز في أولى مواجهات دور المجموعات التمهيدي أمام إيران، قبل أن يخسر مواجهة الكويت، ثم يتغلّب على المنتخب الكوري ويصل رصيده إلى 4 نقاط، ليتأهل معها إلى نصف النهائي ويعلن تأهله رسميًّا لبطولة العالم 2023، فيما خسر من المستضيف البحرين، وبعدها من الكويت في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.