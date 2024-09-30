الحفل شهد تكريم المنجزين رياضيًا.. وزير التعليم يُدشن الموسم الـ 15 لاتحاد الرياضة الجامعية

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، خلال كلمته في الحفل، الدعم الكبير من القيادة الحكيمة للرياضة الجامعية، وكان من نتاجه تحقيق العديد من المنجزات للاتحاد واللاعبين في مختلف البطولات، منوهًا في هذا الصدد بمتابعة واهتمام وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولأعضاء المجلس جهودهم التي أسهمت في الوصول لهذه النتائج وللجامعات والكليات الحكومية والأهلية وقادة النشاط الرياضي.