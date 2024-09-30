الحفل شهد تكريم المنجزين رياضيًا.. وزير التعليم يُدشن الموسم الـ 15 لاتحاد الرياضة الجامعية

دشن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية يوسف البنيان، الموسم الرياضي الـ 15 للاتحاد وهويته الجديدة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين في مقر الوزارة بالرياض.
وانطلق الحفل بالسلام الملكي، ثم شاهد الحضور فيلمًا عن منجزات الموسم الرياضي السابق (الـ 14) ونتائج مؤشر الأداء للجامعات.
وثمّن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، خلال كلمته في الحفل، الدعم الكبير من القيادة الحكيمة للرياضة الجامعية، وكان من نتاجه تحقيق العديد من المنجزات للاتحاد واللاعبين في مختلف البطولات، منوهًا في هذا الصدد بمتابعة واهتمام وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولأعضاء المجلس جهودهم التي أسهمت في الوصول لهذه النتائج وللجامعات والكليات الحكومية والأهلية وقادة النشاط الرياضي.
ولفت الدكتور "المزيني" النظر إلى أن الرياضة الجامعية السعودية أصبحت محل اهتمام الاتحاد الدولي؛ لدعمها رياضة الطالبات من مبدأ تكافؤ الفرص وشموليتها للجميع وتنافسيتها العالية.
وهنّأ الدكتور "المزيني" الطلاب والطالبات المكرمين، مثمنًا لهم تمثيل الوطن بالشكل المشرف وتحقيقهم إنجازات عالمية.
عقب ذلك كرّم وزير التعليم الطلاب الفائزين بميداليات خلال بطولة العالم للبورليفتنغ التي أقيمت في إستونيا وهم:
1- ماجد موسى فلاتة (جامعة الملك عبدالعزيز) ونال جائزة مالية 70 ألف ريال.
2- عبدالرحيم بندر عبدالرحيم (جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز) ونال 30 ألف ريال.
3- عمر حسن شبيب (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ونال 20 ألف ريال.
كما كرّم الوزير "البنيان" الجامعات الفائزة بالمراكز العشر الأولى في مؤشر أداء الجامعات للموسم 14؛ وهم:
المركز الأول: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن - المركز الثاني: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل - المركز الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز - المركز الرابع: جامعة الملك سعود - المركز الخامس: جامعة عفت - المركز السادس: جامعة حائل - المركز السابع: جامعة الباحة - المركز الثامن: جامعة طيبة - المركز التاسع: جامعة دار الحكمة - المركز العاشر: جامعة الملك خالد.
المركز الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل - المركز الثاني: جامعة الملك سعود - المركز الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز - المركز الرابع: جامعة طيبة - المركز الخامس: جامعة جازان - المركز السادس: جامعة الملك خالد - المركز السابع: جامعة القصيم - المركز السابع مكرر: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المركز التاسع: الجامعة الإسلامية - المركز العاشر: جامعة حائل.
وعقب التكريم، دشن وزير التعليم الموسم الرياضي الـ 15 لمسابقات الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية والهوية الجديدة للاتحاد، أعقبه عرض مرئي عن الموسم الجديد من مسابقات الاتحاد (الـ 15).
وشهد الحفل توقيع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية ممثلًا برئيسه الدكتور خالد المزيني للعديد من الاتفاقيات مع اتحادات ولجان؛ وهي الاتحاد السعودي لكرة المناورة، اللجنة السعودية لكرة الشبكة، الاتحاد السعودي للسهام، الاتحاد السعودي للملاكمة، اللجنة السعودية للبادل.
وسبق الحفل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، برئاسة الوزير الذي تم خلالها اعتماد الهوية الجديدة للاتحاد.