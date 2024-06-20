الأهلي يكشف النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في يوليو المقبل

وأعلن الأهلي أن النظر في الطعون المقدمة سيبدأ يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري ويستمر حتى الاثنين 1 يوليو المقبل، على أن يتمّ إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي الثلاثاء 2 يوليو المقبل والأربعاء 3 يوليو من نفس الشهر.