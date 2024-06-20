الأهلي يكشف النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في يوليو المقبل

كشف النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن البرنامج الزمني للترشح "للمرة الثانية" لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية.
وقال النادي الجداوي عبر منصة "إكس": إن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين سيكون بداية من يوم الأحد المقبل، ويستمرّ حتى الثلاثاء الموافق 25 يونيو "الجاري".
وأوضح أن فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحة والناخبين سيكون على مدار يومَي الأربعاء والخميس القادمين، والطعن ضد القائمة الأولية سيكون يوم الجمعة.
وأعلن الأهلي أن النظر في الطعون المقدمة سيبدأ يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري ويستمر حتى الاثنين 1 يوليو المقبل، على أن يتمّ إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي الثلاثاء 2 يوليو المقبل والأربعاء 3 يوليو من نفس الشهر.