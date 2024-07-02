وزير الرياضة يشكر القيادة على تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا

ووافق مجلس الوزراء على وثيقة مشروع تخصيص (14) ناديًا رياضيًّا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من درجات: (المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة).