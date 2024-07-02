وزير الرياضة يشكر القيادة على تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ولسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "خالص الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا. دعم مستمر، يساهم في تحقيق المزيد من القفزات النوعية للقطاع الرياضي".
ووافق مجلس الوزراء على وثيقة مشروع تخصيص (14) ناديًا رياضيًّا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من درجات: (المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة).