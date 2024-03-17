في الجولة 29 من الدوري الإسباني.. "ألميريا" يتذوّق طعم الانتصار الأول

وعُيّن "جاريتانو" "48 عامًا" خلفًا لـ"فيسينتي مورينو" في أكتوبر الماضي، لكنه فشل في إحداث التغيير المطلوب لفريقٍ يبدو في طريقه للهبوط إلى الدرجة الثانية.