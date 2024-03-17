في الجولة 29 من الدوري الإسباني.. "ألميريا" يتذوّق طعم الانتصار الأول

حقّق فريقُ ألميريا الأول لكرة القدم انتصارَه الأول في الموسم الجاري، وذلك على حساب مضيفه لاس بالماس "1-0"، الأحد، ضمن الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإسباني.
وجاء فوز ألميريا الذي يقبع في المركز العشرين الأخير برصيد 13 نقطة، بعد 18 هزيمة، و10 تعادلات خلال 29 مباراة.
وسجّل هدف الفوز لألميريا البرازيلي "لياو بابتيستاو"، "14".
وكان الفريق المتذيّل للترتيب قد أقال مدربه "جايسكا جاريتانو"، الأربعاء، وعيّن خوسيه "بيبي" بدلًا منه.
وعُيّن "جاريتانو" "48 عامًا" خلفًا لـ"فيسينتي مورينو" في أكتوبر الماضي، لكنه فشل في إحداث التغيير المطلوب لفريقٍ يبدو في طريقه للهبوط إلى الدرجة الثانية.
في المقابل تجمّد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.