اكتمال وصول ملاكمي نزالات "5VS5" للرياض.. وبيفول والزناد يستقطبان اهتمام الجماهير والإعلام

وفي نزالات السبت يتواجه البريطاني حمزة شيراز، بطل العالم للكومنولث والحاصل على لقب المجلس العالمي للملاكمة WBC الفضي وصاحب السجل الخالي من الهزائم بـ 19 فوزًا 15 منها بالضربة القاضية، مع الأمريكي أوستن ويليامز، الذي كان المصنف الأول في فريق الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الهواة قبل أن ينتقل للاحتراف محققًا 16 فوزًا 11 منها بالضربة القاضية.