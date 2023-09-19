في افتتاح مشاركة المملكة في آسياد هانغتشو 2022.. أخضر القدم يتعادل سلبًا أمام إيران.. ويواجه منغوليا الخميس

تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، مع منتخب إيران بنتيجة "0-0"، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هونشو، بحضور مدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى الثامن من أكتوبر المقبل، بمشاركة 45 دولة آسيوية.
ويخوض الأخضرُ لقاءَه الثاني في الدورة الآسيوية، عند الحادية عشرة من صباح الخميس، بتوقيت المملكة أمام نظيره المنغولي، الذي خسر اليوم ضد المنتخب الفيتنامي بنتيجة 4-2.
يفتتح المنتخبُ السعودي للتجديف مشاركتَه في الدورة الآسيوية، عندما يتواجد في ثلاث منافسات بأربعة لاعبين غدًا الأربعاء.
ويدشّن الزوجي "سلطان الشالي، وتركي العارف"، منافسات الغد، عندما يتواجدان في سباق "LM2X" عند 9:20 صباحًا في البحيرة الرئيسية بمركز فويانغ للرياضات المائية.
وتخوض زميلتهما "هياء المامي" منافسات سباق السرعة للفردي "W1X" عند الثالثة والنصف عصرًا.
ويختتم راكان علي رضا مشاركةَ أخضر التجديف يوم غد، عندما يشارك في منافسات سباق السرعة "M1X" للفردي عند الرابعة عصرًا.
وأجرى أخضرُ التجديف، تدريبَه اليوم بالبحيرة الرئيسية بمركز فويانغ للرياضات المائية، بمشاركة جميع اللاعبين.
من جهة أخرى وصل منتخبا السعودية لرفع الأثقال والرماية، مساء اليوم، إلى مدينة هانغتشو الصينية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية؛ حيث كان في استقبالهم فريق إدارة البعثة السعودية المشاركة بالدورة.
ويجري منتخبُ رفع الأثقال معسكرًا يمتدّ إلى عشرة أيام استعدادًا لمنافسات الدورة، بمشاركة الرباعين: سراج آل سليم، وعلي الخزعل، ومحمود آل حميد، ونجود خرمي.
بينما يشارك أخضر الرماية في الدورة بفريق مكوّن من 12 لاعبًا ولاعبة.
من جهة أخرى وفي مدينة هانزو التي تحتضن عددًا من معسكرات المنتخبات السعودية؛ فاز أخضر السلة في لقائه الودّي مساء اليوم الثلاثاء، على فريق "هو شو تيم" الصيني على ملعب جامعة جيم سو زهان الصينية.
واستحوذ الأخضر على مجريات المباراة من البداية، واستطاع أن يوسع الفارق لمصلحته حتى نهايتها.
من جانب آخر أقام منتخب المبارزة اليوم تدريبات صباحية ومسائية اشتملت على العناصر البدنية وقياس درجات التنفس، فيما كان التدريب الميداني عبارة عن إحماء وحركات القدمين وتدريبات فردية وزوجية؛ حيث أوقف المدرب التدريبات في أكثر من مناسبة لشرح بعض الأخطاء.
منح "جان ماري" مدرب المنتخب السعودي للتنس، الثنائي "عمار، ويارا الحقباني" راحة مساء اليوم، بعد التدريبات الشاقة خلال الأيام الماضية؛ حيث استغلّها "عمار، ويارا" بالتواجد في مركز العلاج الطبيعي لتفكيك العضلات.
أجرى منتخب كرة الطاولة تدريباته اليوم في صالة قونغشو سبورت في مدينة هانغشتو؛ حيث بدأت باجتماع من المدرب "ليزك كوشرسكي" لشرح بعض الأخطاء في التدريبات الماضية، ثم التركيز على التدريبات الخططية لكلٍّ من: علي الخضراوي، وعزام عالم، وتركي المطيري، وخالد الشريف.