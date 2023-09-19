في افتتاح مشاركة المملكة في آسياد هانغتشو 2022.. أخضر القدم يتعادل سلبًا أمام إيران.. ويواجه منغوليا الخميس

تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، مع منتخب إيران بنتيجة "0-0"، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هونشو، بحضور مدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى الثامن من أكتوبر المقبل، بمشاركة 45 دولة آسيوية.