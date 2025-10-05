في ختام الجولة الرابعة من دوري يلو.. العلا والدرعية يتقاسمان الصدارة قبل القمة

اختتمت اليوم (الأحد) منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي شهدت أول تعثر لفريق العلا بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتقاسم الصدارة معه فريق الدرعية.
وفرض الباطن التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه العلا، ليحصد الباطن نقطته الأولى في المركز السادس عشر، بينما ظل العلا في الصدارة ولكن بفارق الأهداف عن الدرعية.
واستغل الدرعية تعثر العلا ليحقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الجندل بنتيجة 3-0، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمّد رصيد الجندل عند 7 نقاط متراجعًا إلى المركز السابع.
وحقق الجبلين فوزًا عريضًا على مضيفه البكيرية برباعية نظيفة، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد البكيرية عند 3 نقاط متراجعًا إلى المركز الـ14.
وارتقى العروبة إلى المركز الرابع بعد فوزه الثمين على الجبيل بنتيجة 2-1، رافعًا رصيده إلى 9 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، فيما توقف رصيد الجبيل عند نقطة واحدة في المركز الـ17.
وفرّط الرائد في فرصة مشاركة الصدارة مع العلا والدرعية بعد تعادله أمام ضيفه الطائي بهدف لكل منهما، ليرفع الرائد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، بينما حصد الطائي نقطته الثانية هذا الموسم في المركز الـ15.
وعاد أبها من ملعب مضيفه الزلفي بفوز ثمين بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس، بينما تراجع الزلفي إلى المركز الثامن برصيد 6 نقاط.
وحقق الأنوار فوزه الأول هذا الموسم بعدما تغلب على مضيفه جدة بنتيجة 2-0، رافعًا رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد جدة عند 6 نقاط في المركز التاسع.
وسقط العدالة أمام ضيفه العربي بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ13، بينما حقق العربي فوزه الأول رافعًا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ11.
وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الفيصلي والوحدة، ليسجل الفيصلي تعادله الرابع هذا الموسم رافعًا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ12، بينما حصد الوحدة نقطته الأولى ولا يزال في المركز الأخير.
صدارة مشتركة
بنهاية الجولة الرابعة، تقاسم العلا والدرعية صدارة الترتيب مع أفضلية تهديفية للعلا بفارق هدفين فقط.
كما شهدت الجولة اهتزاز شباك العلا لأول مرة بعد أن خرجت نظيفة في المباريات الثلاث الماضية.
ويُعد العلا والدرعية من أقوى الأندية دفاعيًا، بهدف واحد فقط استقبلته شباك كلٍّ منهما، بينما أصبح الجبلين الأقوى هجوميًا بـ 11 هدفًا، متفوقًا على العلا صاحب الأهداف العشرة، في حين شهدت الجولة تسجيل 23 هدفًا.
موعد الجولة الخامسة
يُذكر أن الجولة الخامسة من دوري يلو ستنطلق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القادمة، حيث تُقام مبارياتها أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري، وهي الجولة التي ستشهد القمة المنتظرة بين العلا والدرعية.