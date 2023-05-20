عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست.. "السيتي" يُتوَّج بلقب الدوري الإنجليزي

تُوِّج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وذلك بعد خسارة مطارده المباشر أرسنال أمام مضيفه نوتينغهام فورست بهدف دون رد مساء اليوم السبت على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدين أصحاب الإنجاز إلى لاعبه النيجيري تايوو أونيى صاحب هدف المباراة الوحيد، الذي سجله في الدقيقة الـ19 من مجريات الشوط الأول.
ويحتل أرسنال مركز الوصافة بـ81 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر السيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أيضًا، فيما ضمن نوتنغهام فورست البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن رفع رصيده إلى 37 نقطة؛ وضعته بالمركز السادس عشر، بفارق 4 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الـ17.