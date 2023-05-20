عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست.. "السيتي" يُتوَّج بلقب الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال مركز الوصافة بـ81 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر السيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أيضًا، فيما ضمن نوتنغهام فورست البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن رفع رصيده إلى 37 نقطة؛ وضعته بالمركز السادس عشر، بفارق 4 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الـ17.