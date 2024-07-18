القادسية يعزز هجومه بالمهاجم الغابوني أوباميانغ

أعلن نادي القادسية الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، تعاقده رسمياً مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم هجوم مارسيليا الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس)، فيديو لأبرز لحظات اللاعب في الملاعب، وعلق عليه: "احموا شباككم وحصنوا مرماكم .. المرعب وصل.. #اوبا_فارس".
ويتمتع أوباميانغ، البالغ من العمر 35 عامًا، بخبرة واسعة في الملاعب العالمية، حيث لعب سابقًا مع أندية بارزة مثل ميلان، وبوروسيا دورتموند، وآرسنال، وبرشلونة، وتشيلسي.
انضم الدولي الغابوني إلى مارسيليا في الصيف الماضي كلاعب حرK بعد انتهاء عقده مع تشيلسي، ورغم تقدمه في السن، أظهر أداءً متميزًا مع الفريق الفرنسي، مشاركًا في 51 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.