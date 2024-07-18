القادسية يعزز هجومه بالمهاجم الغابوني أوباميانغ

ويتمتع أوباميانغ، البالغ من العمر 35 عامًا، بخبرة واسعة في الملاعب العالمية، حيث لعب سابقًا مع أندية بارزة مثل ميلان، وبوروسيا دورتموند، وآرسنال، وبرشلونة، وتشيلسي.