أغنى ٥ لاعبين في العالم.. قائمة يتصدرها لاعب غير معروف بـ20 مليار دولار

يُعتبر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، من أشهر وأعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ؛ ولكن رغم نجاحهما الكبير في الملعب؛ فإنهما لا يملكان ثروات تجعلهما في المرتبتين الأولى والثانية ضمن قائمة أغنى خمسة لاعبين في العالم.
ويتفوق على ميسي ورونالدو مجتمعيْن (من حيث الثروة) بأكثر من 20 ضعفًا، لاعب غير معروف هو "فائق بلقية"، ابن شقيق سلطان بروناي، ويلعب لصالح نادي تشونبوري التايلاندي، وتبلغ ثروته 20 مليار دولار.
ويتناول الموقع الرياضي الفرنسي "efootenbref" أغنى 5 لاعبين على مستوى كرة القدم في العالم؛ حيث يأتي "بلقية" في المرتبة الأولى بثروته الهائلة؛ بينما يأتي لاعبون مشهورون مثل ميسي في المرتبة الثالثة بثروة ٦٢٨ مليون دولار وكريستيانو رونالدو في المرتبة الرابعة بثروة تُقدر بـ٥٦٢ مليون دولار.
أما في المرتبة الثانية بعد "فائق بلقية"، فيأتي اللاعب الفرنسي ماثيو فلاميني بثروة تُقَدر بـ١٠ مليارات دولار، والإنجليزي ديفيد بيكهام في المرتبة الخامسة بثروة ٤٥٦ مليون دولار.