أغنى ٥ لاعبين في العالم.. قائمة يتصدرها لاعب غير معروف بـ20 مليار دولار

ويتفوق على ميسي ورونالدو مجتمعيْن (من حيث الثروة) بأكثر من 20 ضعفًا، لاعب غير معروف هو "فائق بلقية"، ابن شقيق سلطان بروناي، ويلعب لصالح نادي تشونبوري التايلاندي، وتبلغ ثروته 20 مليار دولار.