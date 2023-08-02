البرازيلي "ويليان" جناح فولهام يقترب من التعاقد مع الشباب السعودي

وكان نادي فولهام الإنجليزي أعلن في الـ18 من يوليو الماضي تمديد عقد لاعبه البرازيلي ويليان بورجيس دا سيلفا، لموسم واحد، ليستمرّ في صفوف الفريق حتى صيف 2024.