البرازيلي "ويليان" جناح فولهام يقترب من التعاقد مع الشباب السعودي

اقترب نادي الشباب السعودي من إبرام صفقة كبيرة من الدوري الإنجليزي؛ وذلك لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المتخصّص في الانتقالات: فإن الشباب اقترب من ضمّ الجناح البرازيلي ويليان لاعب فريق فولهام الإنجليزي.
وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على منصة "X" "تويتر" سابقًا: "اقترب الشباب السعودي من جناح فولهام ويليان بعرض رسمي؛ لأن لديهم اهتمامًا ملموسًا".
وأضاف: "وقّع ويليان صفقة جديدة مع فولهام قبل 10 أيام، لكن الشباب يصرّون.. ويتحدّث اللاعب الآن مع النادي بشأن الاقتراح".
وكان نادي فولهام الإنجليزي أعلن في الـ18 من يوليو الماضي تمديد عقد لاعبه البرازيلي ويليان بورجيس دا سيلفا، لموسم واحد، ليستمرّ في صفوف الفريق حتى صيف 2024.
وانضمّ ويليان إلى صفوف فريق فولهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2022، في صفقة مجانية، قادمًا من فريق كورينثيانز البرازيلي.
وشارك صاحب الـ34 عامًا مع فريق فولهام في 30 مباراة بكل المسابقات، وسجل 5 أهداف، وصنع 6 أخرى.