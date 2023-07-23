إدارة نادي الشباب برئاسة "البلطان" تشكر وزير الرياضة على الدعم الكبير

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد بن عمر البلطان وأعضاء مجلس إدارته ومنسوبو النادي وجماهيره بالشكر الجزيل للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه ومساندته لمجلس الإدارة طوال فترته والذي توج بتطوير استاد نادي الشباب الرياضي ومتابعته المستمرة وحرصه على إتمام هذه المنشأة بأعلى المعايير والمواصفات وتذليل سائر الصعوبات، ليكون الاستاد الرياضي بمواصفات عالية ، سيكون ضمن أبرز المنشآت الرياضية في العاصمة الرياض".