صافرة الكويتي "العلي" تضبط قمة السعودية وإندونيسيا

وسبق للحكم الكويتي أحمد العلي إدارة ثلاث مباريات للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مختلف البطولات خلال مسيرته الدولية، التي انطلقت رسميًا عام 2016 بعد حصوله على الشارة الدولية، قبل أن تحضر صافرته في ميادين عدة، بينها بطولات الخليج وكأس آسيا والتصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ودوري أبطال آسيا.