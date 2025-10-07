صافرة الكويتي "العلي" تضبط قمة السعودية وإندونيسيا

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة مباراة السعودية وإندونيسيا، غدًا الأربعاء، ضمن المجموعة الثانية من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلى الحكم الكويتي أحمد العلي.
وسبق للحكم الكويتي أحمد العلي إدارة ثلاث مباريات للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مختلف البطولات خلال مسيرته الدولية، التي انطلقت رسميًا عام 2016 بعد حصوله على الشارة الدولية، قبل أن تحضر صافرته في ميادين عدة، بينها بطولات الخليج وكأس آسيا والتصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ودوري أبطال آسيا.
ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، أدار الحكم الكويتي حتى الآن 56 مباراة دولية، أشهر خلالها 188 بطاقة صفراء وتسع بطاقات حمراء، بمعدل 3.3 إنذار في كل مباراة.
وفي تصفيات كأس العالم الجارية، تولى العلي إدارة تسع مباريات، أخرج خلالها 25 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.