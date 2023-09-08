في خامس أيام البطولة التي تستضيفها الرياض.. الصين تواصل سيطرتها على بطولة العالم لرفع الأثقال

ونوه جلود بالمستويات الفنية القوية التي قدمها المشاركون في الأيام الأولى من البطولة، مدللاً بأن الأوزان التي اختارها اللاعبون لرفعها في هذه البطولة عالية جداً خاصة في فئات (D) و (C)، بالإضافة إلى أن بعض اللاعبين الذين سبق وأن حققوا إنجازات رياضية في دورات الألعاب الأولمبية، لم يحققوا أي إنجاز خلال مشاركتهم الحالية في بطولة الرياض.