"رينارد" يعقد مؤتمرًا صحافيًّا غدًا للحديث عن مواجهة الأخضر وبولندا

يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني "إيرفي رينارد"، في السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، مؤتمرًا صحافيًّا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات، عن مواجهة "الأخضر" أمام المنتخب البولندي.
وكان المنتخب السعودي قد بدأ أمس تحضيراته استعدادًا لمواجهة المنتخب البولندي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العالم FIFA قطر 2022.
واكتفى المدير الفني إيرڤي رينارد بحصة استشفائية، في التدريب الذي أقيم بمقر إقامة الأخضر بالدوحة؛ فيما واصل اللاعب رياض شراحيلي تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب سلمان الفرج، عن وجود إصابة في عظمة الساق، بعد خروجه اضطراريًّا في لقاء الأرجنتين.