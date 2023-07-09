بعد التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23.. ملك المغرب يهنئ منتخب بلاده

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 عامًا بمناسبة تتويجه باللقب الإفريقي القاري.
وجاء فيها: "فقد تتبعنا ببالغ السرور والاعتزاز، تتويج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة، بلقب كأس إفريقيا للأمم 2023 التي احتضنتها بلادنا، والتأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024"
وتوج المنتخب المغربي تحت 23 عامًا لكرة القدم، بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 أمس السبت، عقب فوزه على نظيره المصري 2-1 بعد الوقت الإضافي.
وفاز المنتخب المغربي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حل وصيفاً في نسخة 2011، كما أنه سيشارك في أولمبياد باريس كممثل عن إفريقيا
إلى جانب مصر ومالي.