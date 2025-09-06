تعرّف على أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري السعودي لموسم 2025/2026

مع انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2025/2026، خطف الدوري السعودي للمحترفين الأضواء مجددًا، بعد أن كشفت تقارير إحصائية عن قائمة أعلى اللاعبين أجرًا، والتي تصدّرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر.
ويواصل الدوري السعودي ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الوجهات الكروية العالمية، مدعومًا باستثمارات ضخمة وصفقات لنجوم عالميين، جعلت الملاعب السعودية في قلب اهتمامات عشاق الكرة حول العالم.
وبحسب التقارير، جاء رونالدو في الصدارة براتب سنوي يبلغ 240 مليون دولار، إضافة إلى مكافأة توقيع تُقدَّر بنحو 50 مليون دولار، فضلًا عن حوافز ضخمة، ليظل النجم الأعلى أجرًا في العالم رغم بلوغه سن الأربعين.
وحل الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي، في المركز الثاني براتب سنوي قدره 60 مليون دولار، يليه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، براتب 58 مليون دولار سنويًا.
وجاء السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، رابعًا بـ46 مليون دولار، بينما احتل المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، نجم الهلال، المركز الخامس براتب 40 مليون دولار، ليصبح المدافع الأعلى أجرًا في العالم.
وفي المركز السادس، حل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، براتب يبلغ 37 مليون دولار، يليه الفرنسي نغولو كانتي، لاعب الاتحاد، في المركز السابع بـ29 مليون دولار.
أما المركزان الثامن والتاسع، فكانا من نصيب ثنائي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش (المنتقل إلى الريان القطري) ومواطنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، براتب مماثل يبلغ 29 مليون دولار لكل منهما.
واختتم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر، القائمة في المركز العاشر، براتب يتراوح بين 26 و28 مليون دولار سنويًا.
وتؤكد هذه الأرقام أن الدوري السعودي بات أحد أكبر أسواق كرة القدم عالميًا، منافسًا قويًا لأكبر الدوريات الأوروبية من حيث القيمة المالية وجاذبية النجوم.