تغلَّب على مضر في النهائي.. الخليج يظفر بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد

انتزع فريق الخليج لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م للمرة العاشرة في تاريخه؛ وذلك بعد تغلبه على فريق مضر بنتيجة (22-34)، ووصوله إلى النقطة الـ40 في صدارة الترتيب بعد المواجهة التي جمعتهما اليوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن الجولة الأخيرة من منافسات البطولة.