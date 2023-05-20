تغلَّب على مضر في النهائي.. الخليج يظفر بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد

انتزع فريق الخليج لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م للمرة العاشرة في تاريخه؛ وذلك بعد تغلبه على فريق مضر بنتيجة (22-34)، ووصوله إلى النقطة الـ40 في صدارة الترتيب بعد المواجهة التي جمعتهما اليوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن الجولة الأخيرة من منافسات البطولة.
وتوَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر فريق الخليج بكأس الدوري والميداليات الذهبية، فيما حصل نادي النور على المركز الثاني، وتم تتويجه بالميداليات الفضية من قِبل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد زهير القرشي، وحصل نادي مضر على المركز الثالث والميداليات البرونزية، وتم تتويجه من قِبل مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بمحافظة القطيف عادل الصايغ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد خريدة.