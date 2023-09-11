بمناسبة تحقيقه بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم.‏. أمير حائل يستقبل مدير مركز الصم وفريق كرة القدم

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي ‏عهده الأمين - حفظهما الله - للرياضة والرياضيين ولمراكز ‏الصم بالمملكة وبمتابعة وزير الرياضة، معرباً ‏عن تهنئته لفريق مركز الصم بالمنطقة الذي حقق البطولة ‏وتواصل تفوقه وتميز أبطاله، مشيداً بجهود القائمين عليه، و‏متطلعاً إلى المزيد من البطولات والإنجازات.‏