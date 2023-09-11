بمناسبة تحقيقه بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم.‏. أمير حائل يستقبل مدير مركز الصم وفريق كرة القدم

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي، ومدير مركز الصم بحائل إبراهيم الشمري، وفريق كرة القدم والجهاز الفني والإداري بمناسبة تحقيقه لقب بطل بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للرياضة والرياضيين ولمراكز الصم بالمملكة وبمتابعة وزير الرياضة، معرباً عن تهنئته لفريق مركز الصم بالمنطقة الذي حقق البطولة وتواصل تفوقه وتميز أبطاله، مشيداً بجهود القائمين عليه، ومتطلعاً إلى المزيد من البطولات والإنجازات.