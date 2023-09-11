رياضة

بمناسبة تحقيقه بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم.‏. أمير حائل يستقبل مدير مركز الصم وفريق كرة القدم

استقبل ‏مدير فرع وزارة ‏الرياضة بالمنطقة ‏
بمناسبة تحقيقه بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم.‏. أمير حائل يستقبل مدير مركز الصم وفريق كرة القدم

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز، أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة ‏الرياضة بالمنطقة أحمد روزي، ومدير مركز الصم بحائل ‏إبراهيم الشمري، وفريق كرة القدم والجهاز الفني والإداري ‏بمناسبة تحقيقه لقب بطل بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم.‏

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي ‏عهده الأمين - حفظهما الله - للرياضة والرياضيين ولمراكز ‏الصم بالمملكة وبمتابعة وزير الرياضة، معرباً ‏عن تهنئته لفريق مركز الصم بالمنطقة الذي حقق البطولة ‏وتواصل تفوقه وتميز أبطاله، مشيداً بجهود القائمين عليه، و‏متطلعاً إلى المزيد من البطولات والإنجازات.‏

عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز
بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم

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