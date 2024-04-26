تتويج الوحدة ببطولة دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 للموسم 2023-2024

وكان الوحدة حسم رسمياً لقب الدوري السعودي للدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عاماً قبل جولة من النهاية، بعد فوزه في الجولة الماضية على الخليج في مقابل خسارة ملاحقه هجر أمام القلعة ليتسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط.