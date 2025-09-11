"لابورت" مودعًا جماهير "النصر": انتهى وقتي مع هذا النادي العظيم

ودّع المدافع الإسباني إيمريك لابورت جماهير النصر برسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال لابورت: "أعزائي مشجعي النصر، لقد انتهى وقتي في هذا النادي العظيم".
وأضاف: "أنا ممتن لهذه التجربة المليئة بالذكريات والنمو، وفخور بكوني جزءًا من صعود الدوري السعودي للمحترفين على الساحة العالمية".
وتابع: "لقد كان شرفًا لي أن أشارك الملعب مع العديد من أفضل اللاعبين. أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل".
يُذكر أن لابورت سبق أن لعب في صفوف أتلتيك بلباو، قبل انتقاله إلى النصر في صيف 2023.