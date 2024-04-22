هل يجاور "رونالدو" و"ماني"؟.. الدوري السعودي أقرب خيار للاعب ليفربول "ألكانتارا"

يتجه الإسباني تياغو ألكانتارا؛ لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، إلى الموافقة على اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم الصيفي.
وبحسب مصادر موقع "Football Insider"، فإنه من المقرر أن يغادر نجم ليفربول ألكانتارا؛ ناديه نهاية الموسم، ويمكن أن يتوجّه مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى أحد الأندية المهتمة به.
وشدّد الموقع أن الدوري السعودي للمحترفين هو وجهة اللاعب الإسباني الأكثر ترجيحاً، كما أن هناك أنباءً عن احتمالية عودته إلى إسبانيا.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقتٍ سابقٍ، أن نادى النصر مهتمٌ بضم لاعب الوسط الإسباني للعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وساديو ماني لاعبي الفريق.
وانضم تياغو ألكانتارا؛ البالغ من العمر 33 عاماً، لنادي ليفربول الإنجليزي في 2020، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2011.