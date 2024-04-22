هل يجاور "رونالدو" و"ماني"؟.. الدوري السعودي أقرب خيار للاعب ليفربول "ألكانتارا"

وبحسب مصادر موقع "Football Insider"، فإنه من المقرر أن يغادر نجم ليفربول ألكانتارا؛ ناديه نهاية الموسم، ويمكن أن يتوجّه مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى أحد الأندية المهتمة به.